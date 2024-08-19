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07:24, 19 августа 2024Россия

В Госдуму внесут законопроект о запрете приезда в Россию мигрантов с семьями. Кого это может затронуть?

Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР в понедельник, 19 августа, внесет в нижнюю палату парламента законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию.

Согласно пояснительной записке, предлагается запретить въезд в Россию иностранцам или людям без гражданства, которые прибывают в страну как члены семьи трудового мигранта, временно пребывающего в РФ для работы по трудовому договору.

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Норма затронет низкоквалифицированных специалистов

Как заявляют авторы документа, инициатива затронет низкоквалифицированных специалистов, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например российского гражданства.

Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

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В ЛДПР считают, что семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члены семьи трудовых мигрантов, прибывающих на работу в Россию, должны ждать их на родине.

Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. Все эти проблемы нужно ликвидировать

Леонид Слуцкийлидер ЛДПР

Авторы инициативы считают, что сейчас есть тенденция к беспрепятственному переезду детей и неработающих супругов мигрантов в Россию вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов, что приводит к бесконтрольному миграционному притоку и напряженности в обществе.

Если законопроект будет принят, то наличие трудового договора или патента у трудового мигранта перестанет быть основанием для членов его семьи на переезд вместе с ним в Россию.

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30 января 2024

В Госдуме предлагали повысить НДФЛ для мигрантов

5 августа сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР направили на официальный отзыв в правительство законопроект о повышении до 30 процентов налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для мигрантов, работающих в России по патенту.

Депутаты напомнили, что в России все доходы физлиц, не являющихся налоговыми резидентами, облагаются налогом в 30 процентов. Однако доходы иностранцев, которые работают на основании патента, не подпадают под эти требования.

При этом почти две трети мигрантов, работающих в России, трудятся по патенту и все заработанные деньги отправляют на родину. В ЛДПР считают, что доходы иностранцев должны работать на российский бюджет, поэтому и НДФЛ следует поднять.

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      Марина Совина
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