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07:17, 22 августа 2024Россия

В ГД внесут законопроект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

В ГД внесут законопроект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную Думу (ГД) законопроект, согласно которому мигрантов можно будет лишать гражданства за преступления, связанные с сексуальным насилием. С текстом документа ознакомилось РИА Новости.

«Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу. Проблема острая, и мы считаем, что одной из мер ее решения станет лишение мигрантов российского гражданства за любые преступления сексуального характера», — подчеркнул руководитель фракции Сергей Миронов.

В пояснительной записке говорится, что сейчас лишить иностранца приобретенного гражданства можно за тяжкие преступления. Законопроект предлагает дополнить этот перечень составами небольшой и средней тяжести.

В апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен против использования мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Документ, в частности, вводит двухлетний срок нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Теперь законопроект рассмотрят во втором чтении с учетом поправок.

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      Евгений Силаев
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