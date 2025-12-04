Реклама

18:02, 4 декабря 2025Бывший СССР

Литва изменила решение в отношении полетов над границей

Литва продлила запрет полетов над границей с Белоруссией до февраля 2026 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: aapsky / Shutterstock / Fotodom

Литва продлила запрет полетов над границей с Белоруссией до февраля 2026 года. Об этом сообщает «Sputnik Литва» в Telegram-канале со ссылкой на Вооруженные силы Литвы

«Действие зоны, запретной для полетов в воздушном пространстве на участке границы с Беларусью, продлено до 1 февраля 2026 года», — сказано в публикации.

Ограничения были введены в августе. 2 декабря появилась информация, что Литва не продлит запрет на полеты вдоль границы с Белоруссией. Однако власти республики изменили свое решение.

Ранее глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер по давлению на Белоруссию и Россию.

