В Литве задумали ввести одну из самых жестких мер против России. На что рассчитывает Вильнюс?

Литва грозит ограничить транзит в Калининград для давления на Россию

Литва может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер по давлению на Белоруссию и Россию. Такое заявление сделал глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — пригрозил он.

В своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) политик заявил, что в Литву якобы вновь прилетели воздушные шары с контрабандой. По его словам, Вильнюс не предпринял никаких шагов для противодействия этому.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис говорил, что Вильнюс может закрыть транзит в Калининград, если посчитает это необходимым. По словам дипломата, такой шаг будет возможным, если страна докажет причастность России к инциденту с воздушными шарами, перевозившими контрабанду.

В России предупредили о риске войны из-за блокады анклава

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об обязательстве Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит через свою территорию в Калининград и из него в соответствии с совместными заявлениями России и Европейского союза от 2002 и 2004 годов. «Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг», — сказала дипломат.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область через территорию Литвы станет актом агрессии против России. Он пояснил, что по международному праву такой возможности у прибалтийской страны нет, есть соответствующие договоры, которые до сих пор действуют.

По международному праву блокада территории другого государства — это акт войны

Александр Камкин Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема согласился, указав, что воплощение Литвой в жизнь угрозы блокады Калининграда станет фактическим объявлением войны. «Это очень опасный ход для такой небольшой страны. Если он Будрис хочет открыть новый фронт в Прибалтике, то это будет подходящим решением», — написал политик в соцсети X. При этом Мема понадеялся, что Европейский союз не позволит Литве пойти на этот шаг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом как с неотъемлемой частью России.