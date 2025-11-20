Бывший СССР
Захарова ответила желающим сровнять Калининград с землей

Захарова напомнила об обязательствах Евросоюза по калининградскому транзиту
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Обязательства по калининградскому транзиту есть не только у Литвы, но и у Европейского Союза (ЕС). Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Недавно в дополнение к постоянным угрозам перекрыть калининградский транзит некоторые деятели уже не в Литве, но в Евросоюзе, подначивая прибалтов, говорят и о том, что Калининград можно "сровнять с землей"», — отметила она.

Дипломат также напомнила, что до этого Литва перекрыла границу с Белоруссией, оставив на территории соседней страны сотни фур, принадлежащих литовским перевозчикам.

Ранее в Литве сообщили, что местонахождение в Белоруссии грузовиков из Литвы неизвестно. Как сообщил советник службы охраны государственной границы республики Гедрюс Мишутис, грузовики не пересекли границу Белоруссии с Литвой.

