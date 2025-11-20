Бывший СССР
Литовские грузовики в Белоруссии не нашли

LRT: Местонахождение грузовиков из Литвы в Белоруссии неизвестно
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Robert Nemeti / Anadolu / Getty Images

Местонахождение в Белоруссии грузовиков из Литвы после закрытия Вильнюсом границы двух стран неизвестно. Об этом сообщает LRT со ссылкой на советника службы охраны государственной границы Гедрюса Мишутиса.

По его словам, грузовики не пересекли границу Белоруссии с Литвой. Кроме того, уточняет литовский чиновник, информации об их нахождении по другую сторону границу также нет.

«До сих пор ни один литовский грузовик не проехал ни через один пункт пропуска. Они не проезжают», — сообщил Мишутис. Такую же информацию рассказывают в Литве и другие источники, например, президент национальной ассоциации автоперевозчиков «Линавас» Эрландас Микенас.

В ночь на 20 ноября Литва возобновила работу двух наземных пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Белоруссией. Позже глава МВД республики Владислав Кондратович заявлял, что Вильнюс оставляет за собой право снова закрыть границу двух постсоветских стран.

