Литву предупредили о последствиях блокады Калининграда

Финский политик Мема предупредил о войне в случае блокады Калининграда Литвой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Воплощение Литвой в жизнь угрозы блокады Калининграда станет фактическим объявлением войны. Такое мнение в соцсети Х выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Это очень опасный ход для такой небольшой страны. Если он [глава МИД Литвы Кястутис Будрис] хочет открыть новый фронт в Прибалтике, то это будет подходящим решением», — написал политик.

При этом Мема выразил сомнение, что Европейский союз позволит Литве пойти на этот шаг, «поскольку это будет объявлением войны России».

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс может закрыть транзит в Калининград, если посчитает необходимым. По словам дипломата, такой шаг будет возможен, если страна докажет причастность России к инциденту с воздушными шарами, перевозившими контрабанду.

