В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

Песков: Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом как с неотъемлемой частью России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Поводом для этого стал инцидент с заходом метеозондов в воздушное пространство прибалтийской республики.

«Мы видели, безусловно, эти все заявления», — подтвердил официальный представитель Кремля.

27 октября Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного Литвы Эрикаса Вилканецаса. Дипломату была вручена нота в связи с односторонним закрытием границы.

