В Европе предложили ограничить транзит в Калининград

Науседа предложил ограничить транзит в Калининград из-за метеозондов над Литвой

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление глава прибалтийского государства сделал на фоне инцидента с заходом метеозондов в пространстве Литвы. Науседа назвал ситуацию «вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности страны».

Ранее стало известно, что страна НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Президент Литвы заявил, что российские самолеты якобы зашли на территорию страны со стороны Калининграда. Схожий эпизод был также зафиксирован 15 сентября.