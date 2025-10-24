Страна НАТО обвинила Россию в новом нарушении воздушного пространства

Литва вновь обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, инцидент с военными самолетами России произошел якобы вечером в четверг, 23 октября. Каких-либо доказательств нарушения воздушного пространства страны политик не привел, однако успел заявить о «вопиющем нарушении международного права и территориальной целостности Литвы».

«Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейской системы противовоздушной обороны», — добавил Науседа в публикации. Он сообщил, что собирается вызвать российских представителей для того, чтобы «выразить протест против безрассудного и опасного поведения».

15 сентября сообщалось, что Литва бездоказательно обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Как утверждалось, в небо были подняты истребители F-16, при этом делалось это дважды «для наблюдения и сопровождения нарушивших порядок российских самолетов».