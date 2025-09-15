Бывший СССР
Страна НАТО обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства, подняты F-16
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства, сообщается о поднятии истребителей F-16. Об этом заявили в армии республики, передает Delfi в своем Telegram-канале.

Утверждается, что Литва дважды поднимала истребители «для наблюдения и сопровождения нарушивших порядок российских самолетов. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов», — говорится в сообщении ведомства.

В литовской армии также заявляют, что якобы российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В ночь на 10 сентября стало известно, что дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего обнаружили 19 беспилотников. Не приведя доказательств, Варшава обвинила в произошедшем Москву.

