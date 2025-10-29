Бывший СССР
Последствия возможного решения Литвы о блокаде Калининграда оценили

Политолог Камкин: Блокада Калининграда Литвой станет актом войны с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Ограничение транзита в Калининградскую область через территорию Литвы станет актом войны против России, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Теоретически да (блокада возможна — прим. Ленты.ру). Речь идет о полной либо частичной блокаде железнодорожного сообщения через территорию Литвы из Белоруссии и России в сторону Калининграда. По международному праву такой возможности у Литвы нет, есть соответствующие договоры, которые до сих пор действуют. Поэтому по международному праву блокада территории другого государства — это акт войны», — сказал Камкин.

29 октября стало известно о том, что правительство Литвы на месяц закроет границу с Белоруссией из-за проникновения на территорию страны метеозондов с контрабандой. Отмечалось, что закрыты будут два последних пропускных пункта на границе — Медининкай и Шальчинкай. Последний полностью прекратит свою работу. Через пункт Медининкай все еще смогут проехать лица определенных категорий. Ограничения будут действовать до полуночи 30 ноября.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Поводом для этого стал инцидент с заходом метеозондов в воздушное пространство прибалтийской республики.

