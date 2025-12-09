Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 9 декабря 2025Бывший СССР

Соседу Украины пришлось выставить войска на границе

Лукашенко: Белоруссия выставляет войска во второй линии на границе с Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Белоруссия вынуждена выставлять войска во второй линии на границе с Украиной, а также вооружать пограничников. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

Он подчеркнул, что ситуация на границе более-менее стабилизировалась, но при этом проблем на этом направлении остается «выше крыши». По словам главы государства, представитель Государственного пограничного комитета доложил ему, что на границе необходимо строить заставы, и вооружать пограничников.

«Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства», — сказал Лукашенко. Он добавил, что европейские страны, включая Польшу, с которой также граничит Белоруссия, увеличивают военные бюджеты и пытаются примерно вдвое расширить свои армии. Президент отметил, что они не стали бы просто так тратить огромные деньги на «противостояние с Россией и Белоруссией».

Ранее призвал Литву начать переговоры с Белоруссией. Он заявил об этом после введения режима ЧС властями прибалтийской республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Реакция Путина на обращение на «ты» попала на видео

    Схватка леопарда с зеброй попала на видео

    В словах Трампа о Зеленском заметили «черную метку»

    Россиянам назвали лучшие места страны для тихого Нового года

    Жители российского города обвинили власти в снежном апокалипсисе

    Просрочки россиян по ипотеке на «вторичку» подсчитали

    Алина Загитова показала внешность с новым имиджем

    Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok