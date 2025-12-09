Соседу Украины пришлось выставить войска на границе

Лукашенко: Белоруссия выставляет войска во второй линии на границе с Украиной

Белоруссия вынуждена выставлять войска во второй линии на границе с Украиной, а также вооружать пограничников. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

Он подчеркнул, что ситуация на границе более-менее стабилизировалась, но при этом проблем на этом направлении остается «выше крыши». По словам главы государства, представитель Государственного пограничного комитета доложил ему, что на границе необходимо строить заставы, и вооружать пограничников.

«Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства», — сказал Лукашенко. Он добавил, что европейские страны, включая Польшу, с которой также граничит Белоруссия, увеличивают военные бюджеты и пытаются примерно вдвое расширить свои армии. Президент отметил, что они не стали бы просто так тратить огромные деньги на «противостояние с Россией и Белоруссией».

