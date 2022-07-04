Российские компании столкнулись с проблемой из-за белорусских конкурентов

«Ъ»: «Беларуськалий» начал отгружать свою продукцию через российские порты

Белорусский производитель калия «Беларуськалий» из-за санкций начал отгружать свою продукцию через российские порты, узнал «Коммерсантъ». По словам знакомых с ситуацией источников, из-за этого с проблемой столкнулись российские компании: зарубежный конкурент демпингует, стараясь увеличить отгрузки, а местные предприятия теряют доходы.

По данным издания, «Беларуськалий» заключил договор на перевалку двух миллионов тонн калия в контейнерах до конца 2023 года с петербургским оператором «Кистоун Лоджистикс» — через терминалы «Петролеспорт» и «Нева-металл» в порту Санкт-Петербурга и Рыбный порт во Владивостоке. Однако компания, владеющая терминалом «Петролеспорт», официально информацию опровергает.

В будущем Белоруссия может возвести в России и собственный порт, потенциально строительство терминала может занять несколько лет. Оценки по стоимости разнятся — от 200 до 600 миллионов долларов.

Кроме того, источники издания утверждают, что компания везет продукцию через Россию и по суше — в июне «Беларуськалий» отгрузил в Китай около 120 тысяч тонн. В Минпромторге и российских производителях удобрений ситуацию не комментируют.

Организовывать экспорт через Россию «Беларуськалию» приходится после внесения компании в санкционный список США и Европы. Перевалка большей части белорусского калия шла через Литву, однако с 1 февраля страна остановила транспортировку.