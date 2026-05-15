13:57, 15 мая 2026

Человечеству предрекли потную проблему

Климатолог Карнаухов: Пот может перестать охлаждать людей из-за климата
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: siam.pukkato / Shutterstock / Fotodom

Пот может перестать охлаждать людей из-из изменения климата. Неочевидную проблему, связанную с глобальным потеплением, предрек человечеству ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов, его слова передает Life.ru.

Ученый отметил, что в последние годы климат становится все более влажным. «Когда влажность достигает 95-99 процентов, в воздухе остается совсем мало места для дополнительной влаги. Пот почти не испаряется, и человек начинает перегреваться даже в тени», — пояснил Карнаухов.

Особенно опасным это будет для пожилых людей, а также пациентов с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями — этим людям придется заранее готовиться к волнам жары. Лучшим спасением в этом случае климатолог назвал кондиционер — он не только охлаждает воздух, но и делает его более сухим, а значит, благоприятным для испарения пота.

Ранее Карнаухов допустил, что в будущем в России может перестать таять снег летом.

