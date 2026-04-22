Россиянам предрекли не тающий летом снег

18:43, 22 апреля 2026

Климатолог Карнаухов: В будущем в европейской России летом может не таять снег
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В будущем в европейской части России летом может перестать таять снег. Такой прогноз сделал биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам ученого, речь идет о релаксационной модели оледенений в северном полушарии, впервые опубликованной в 1994 году. Ее суть в том, что глобальное потепление изменит течения в Северной Атлантике и может привести к новому ледниковому периоду. Он будет похож на те, что случались в прошлом в истории Европы, когда материк покрывался ледником.

«И вот этот вывод о том, что глобальное потепление может привести к перестройке течений в Северной Атлантике, он прекрасно подтверждается тем, что рекордно жаркие года 2023-2024, это были рекорды с точки зрения повышения глобальной температуры, должны приводить к некоторому замедлению Гольфстрима», — рассказал Карнаухов. Климатолог напомнил, что похожая ситуация уже была, когда рекордно теплые 2014-2016 годы сменились 2017-м с аномально холодной зимой, а также снегом в мае и июне.

Ученый отметил, что глобальное потепление только ускоряется, а на этом фоне льды Гренландии будут таять все более интенсивными темпами. В итоге пресная вода будет попадать в Северную Атлантику, и Гольфстрим, который сейчас отвечает за теплый климат в Европе, может совсем исчезнуть.

В результате на материке резко похолодает. «И это похолодание будет не 2-3 градуса, это будет минус 20-25 градусов по отношению к нынешней температуре. И это достаточно тревожный на самом деле сценарий. К сожалению, этому уделяется не так много внимания климатологами, потому что все сконцентрированы на глобальном потеплении, именно таком вот, знаете, ну просто чисто арифметическом, что растет температура. И из-за этого засухи, наводнения и много других, собственно, экстремальных событий», — заключил Карнаухов.

Ранее климатолог Александр Чернокульский заявил, что вероятность такого сценария крайне мала. При этом ученый отметил, что замедление циркуляции течений действительно наблюдается.

