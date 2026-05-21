17:23, 21 мая 2026

Агрессивный россиянин устроил дебош в самолете и провел полет со связанными руками

Зарина Дзагоева
Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Агрессивный россиянин в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в самолете и провел полет со связанными руками. Об этом сообщает NGS24.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Москвы в Красноярск. 44-летний житель Бурятии во время полета матерился и мешал попутчикам, а из-за опьянения не мог ориентироваться в пространстве. Более того, дебошир злился из-за замечаний членов экипажа и отказывался подчиняться.

Бортпроводникам не удалось утихомирить мужчину, поэтому на помощь им пришли другие пассажиры. Вместе они усадили путешественника в кресло и связали ему руки пластиковыми хомутами. Остаток пути он провел в таком состоянии.

В авиагавани города прибытия россиянина встретила транспортная полиция. Его отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении дебошира составили протокол за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее в России придумали новый способ борьбы с авиадебоширами — их будут выявлять в аэропортах еще до посадки на рейс. Росавиация направила руководителям авиапредприятий подготовленный Главным управлением на транспорте (ГУТ) МВД РФ документ, в котором предлагается отслеживать потенциальных нарушителей в «чистых» зонах аэропортов и залах ожидания и принимать «профилактические меры» в их отношении.

