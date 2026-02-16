Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:16, 16 февраля 2026Путешествия

В России придумали новый способ борьбы с авиадебоширами

В российских аэропортах будут выявлять авиадебоширов до посадки на рейс
Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России придумали новый способ борьбы с авиадебоширами — их будут выявлять в аэропортах еще до посадки на рейс. Об этом сообщает газета «Известия».

Росавиация направила руководителям авиапредприятий подготовленный Главным управлением на транспорте (ГУТ) МВД РФ документ, в котором предлагается отслеживать потенциальных нарушителей в «чистых» зонах аэропортов и залах ожидания и принимать «профилактические меры» в их отношении.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

В документе говорится, что чаще всего пассажиры, нарушающие общественный порядок, садятся в самолет уже в состоянии алкогольного опьянения. В ГУТ МВД считают, что одной из причин дебошей во время полетов остается продажа спиртного в аэропортах, в том числе в магазинах duty free.

В пресс-службе аэропорта Пулково отметили, что сотрудники служб транспортной безопасности проходят специальную подготовку по выявлению людей с признаками агрессии или неадекватного поведения еще во время досмотра. При посадке в самолет таких пассажиров могут не пустить на борт.

Однако само по себе состояние алкогольного опьянения не является основанием для автоматического снятия с рейса, подчеркнули представители авиакомпании S7. Такие меры принимаются, только если поведение пассажира оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

По словам основателя сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперта Андрея Патракова, в мире уже есть эффективный способ борьбы с неадекватными пассажирами — их вносят в «черные списки» за совершенные правонарушения и не продают им билеты. Он добавил, что в России разговоры о создании единого «черного списка» идут уже много лет, однако до законопроекта обсуждения пока не дошли.

В начале февраля пьяный житель Улан-Удэ устроил дебош в самолете и вместо Таиланда оказался в полиции. 60-летний россиянин поднялся на борт, вылетавший из Иркутска на Пхукет, в состоянии алкогольного опьянения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три бренда резко подняли цены на машины в России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Россиянин оказался погребен под упавшим с крыши снегом

    Россиянина арестовали за изнасилование внучки возлюбленной

    В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

    Кладоискатель нашел редкую японскую монету

    Спецназ в кафе уронил на пол торговца оружием и попал на видео

    Российский вратарь объяснил желание получить норвежский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok