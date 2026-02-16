В российских аэропортах будут выявлять авиадебоширов до посадки на рейс

В России придумали новый способ борьбы с авиадебоширами — их будут выявлять в аэропортах еще до посадки на рейс. Об этом сообщает газета «Известия».

Росавиация направила руководителям авиапредприятий подготовленный Главным управлением на транспорте (ГУТ) МВД РФ документ, в котором предлагается отслеживать потенциальных нарушителей в «чистых» зонах аэропортов и залах ожидания и принимать «профилактические меры» в их отношении.

В документе говорится, что чаще всего пассажиры, нарушающие общественный порядок, садятся в самолет уже в состоянии алкогольного опьянения. В ГУТ МВД считают, что одной из причин дебошей во время полетов остается продажа спиртного в аэропортах, в том числе в магазинах duty free.

В пресс-службе аэропорта Пулково отметили, что сотрудники служб транспортной безопасности проходят специальную подготовку по выявлению людей с признаками агрессии или неадекватного поведения еще во время досмотра. При посадке в самолет таких пассажиров могут не пустить на борт.

Однако само по себе состояние алкогольного опьянения не является основанием для автоматического снятия с рейса, подчеркнули представители авиакомпании S7. Такие меры принимаются, только если поведение пассажира оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

По словам основателя сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперта Андрея Патракова, в мире уже есть эффективный способ борьбы с неадекватными пассажирами — их вносят в «черные списки» за совершенные правонарушения и не продают им билеты. Он добавил, что в России разговоры о создании единого «черного списка» идут уже много лет, однако до законопроекта обсуждения пока не дошли.

В начале февраля пьяный житель Улан-Удэ устроил дебош в самолете и вместо Таиланда оказался в полиции. 60-летний россиянин поднялся на борт, вылетавший из Иркутска на Пхукет, в состоянии алкогольного опьянения.

