Пьяный россиянин устроил дебош в самолете и вместо Таиланда оказался в полиции

Житель Улан-Удэ лишился отдыха в Таиланде из-за дебоша на борту самолета
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал «Транспортная полиция Прибайкалья»

Пьяный житель Улан-Удэ устроил дебош в самолете и вместо Таиланда оказался в полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

По данным источника, 60-летний россиянин поднялся на борт, вылетавший из Иркутска на Пхукет, в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес экипажа и не реагировал на замечания.

Из-за дебошира сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать полицию. В итоге пассажир лишился отдыха за границей, был задержан и привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Теперь россиянину грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Кроме этого, он может попасть в черный список авиакомпаний.

Ранее русскоязычный турист сорвал рейс из Вьетнама в Таиланд. Мужчина прогулялся по салону голышом и начал угрожать бортпроводникам.

