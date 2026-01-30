Реклама

Турист впал в буйство на борту самолета, разделся догола и попал на видео

Турист прогулялся голышом в самолете AirAsia и сорвал рейс из Вьетнама в Таиланд
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Русскоязычный турист сорвал рейс из Вьетнама в Таиланд, прогулявшись по салону голышом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 29 января на борту самолета авиакомпании AirAsia, вылетевшего из Нячанга в Бангкок. Во время полета один из пассажиров впал в буйство и разделся догола. В таком виде он прошелся между рядов, затем начал угрожать бортпроводникам. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме.

На видео попали кадры с обнаженным до трусов мужчиной. После остановки воздушного судна он потребовал открыть дверь и начал материться по-русски. Когда его просьбу выполнили, он выскочил на стоянку и повредил ногу. Дебошира догнали сотрудники аэропорта.

Ранее турист обнажил гениталии на глазах у людей в Таиланде. По словам одного из очевидцев, выйдя из воды, мужчина направился к отдыхающим, сидевшим на песке, — это вызвало беспокойство.

