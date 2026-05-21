Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 21 мая 2026Экономика

В России предупредили нефтяные компании о недопустимости роста цен

ФАС напомнила нефтяникам о недопустимости повышения цен на бензин и дизтопливо
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила нефтяным компаниям о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо, «в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов». Также в ФАС рекомендовали участникам рынка донести эти требования до своих дистрибьюторов, занимающихся розничной продажей топлива.

В ФАС подчеркнули, что если в нарушении будет замечена компания, занимающая доминирующее положение на рынке, то действия будут квалифицированы как нарушение антимонопольного законодательства.

Как говорится в сообщении, на данный момент ФАС и территориальные органы рассматривают 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов в связи с нарушением закона о защите конкуренции.

Ведомство не уточнило, с чем связано предупреждение. Ранее в четверг, 21 мая, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за усиливающихся ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на европейской части страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о применении ядерного оружия

    Мерца обвинили в проведении антинемецкой политики из-за Украины

    Отдых в Абхазии оказался выгоднее отпуска в Сочи

    Российского полицейского заподозрили в расправе и крышевании проституции

    В Госдуме объяснили заявление Буданова о «господстве» над Россией

    Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином

    Введение платы за VPN-трафик в России отложили

    Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

    Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов

    Семья случайно купила чужой прах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok