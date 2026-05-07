Певец Григорий Лепс показал фото отметившего 16-летие сына Ивана

Российский эстрадный певец Григорий Лепс показал фото отметившего 16-летие сына Ивана Лепса. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летний артист опубликовал кадр, на котором его наследник предстал в полный рост. Он позировал на фоне гор в спортивных брюках, куртке и солнцезащитных очках.

Известно, что матерью юноши является 53-летняя экс-танцовщица Анна Шаплыкова. Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году, в 2003-м пара сыграла свадьбу. В браке родились трое детей — Ева, Николь и Иван. Супруги развелись в конце 2021 года.

Ранее в мае Анна Шаплыкова показала лицо без макияжа.