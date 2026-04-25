В России отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры в Азербайджане

Депутат Затулин: Азербайджан не подходит России как площадка для переговоров

Президент Украины предложил Азербайджан как площадку для трехсторонних переговоров, однако для России такой вариант не подходит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик указал Азербайджан.

Депутат отметил, что данное предложение Зеленский сделал из комплиментарных соображений по отношению к главе республики Ильхаму Алиеву. При этом само по себе развитие отношений между Азербайджаном и Украиной не является беспроблемным для России, подчеркнул он.

«В Азербайджане двойные стандарты, что ярко проявилось, например, в связи с ситуацией с крушением азербайджанского самолета. Мы прекрасно помним, какие были предприняты меры в Азербайджане, как от нас требовали извинений даже после того, как они были принесены. И в то же самое время ни слова осуждения не было в адрес Украины, атака дронами которой и привела к трагедии. В это же самое время Азербайджан демонстративно оказывал Украине знаки внимания», — напомнил Затулин.

Парламентарий добавил, что России не нужны дополнительные проблемы, полагаясь на такого ненадежного партнера, как Азербайджан.

Ранее Зеленский заявил, что Киев подписал с Баку шесть соглашений. В частности, они договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также о совместном производстве.