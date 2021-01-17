Фотограф сделал из дворника модель и помог ему погасить долг в 650 тысяч рублей

Фотограф из Уфы Роман Филиппов сфотографировал своего давнего знакомого — дворника Юру — в стиле гламурных мужских журналов и помог ему собрать 650 тысяч рублей на погашение его долгов. Посты об этом он публиковал в своем аккаунте в Instagram.

В субботу, 16 января, Филиппов выложил снимки модели и рассказал его историю. Фотограф познакомился с Юрой в детстве, в лагере для детей-инвалидов. Мать Филиппова работала там, поэтому он с младшим братом проводил в лагере лето. Спустя много лет Юра устроился дворником, узнал мать старого знакомого, поздоровался с ней и зашел на чай.

После этого бабушка и тетя автора поста стали опекать инвалида. Спустя несколько месяцев они помогли ему получить положенную по инвалидности и сиротству комнату от государства. Филиппов отмечает, что из-за инвалидности по нарушению ментального развития его знакомый не приспособлен к самостоятельной жизни.

Позже Юра не раз пытался подарить комнату мошенникам, но его опекуны вовремя помогали. Затем злоумышленники уговорили инвалида взять кредиты в разных банках на свое имя, ему дали больше 500 тысяч рублей. Кроме того, Юра попал в рабство в деревне, где он работал за еду и похудел на 15 килограммов. Мужчине удалось сбежать и обратиться к опекунам. Теперь он снова устроился дворником, а также, по словам фотографа, выращивает цветы и пишет стихи.

Чтобы привлечь внимание к истории Юры, Филиппов устроил ему фотосессию: на части снимков Юра позирует в униформе дворника, а на другой — в стильных нарядах и очках и с модной прической. Фотограф предложил всем желающим помочь его другу и указал свои банковские реквизиты.

Всего за сутки ему скинули 657,5 тысячи рублей. Филиппов отметил, что этих денег хватит, чтобы погасить все долги Юры, а остаток он потратит на ремонт его комнаты. Он снял на видео, как отправляет деньги через ФССП, и поблагодарил всех, кто принял участие в сборе.