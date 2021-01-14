Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру и восхитил TikTok

Дизайнер одежды и ювелирных изделий, предприниматель Исаия Гарза (Isaiah Garza) подарил бездомной женщине новую квартиру. Видео с его добрым поступком восхитило миллионы пользователей платформы TikTok.

Гарза решил регулярно тратить определенную часть своего дохода на помощь людям, пострадавшим в пандемию COVID-19. На видео, собравшем десятки миллионов просмотров, дизайнер подъезжает на машине к бездомной женщине по имени Робин и обращается к ней: «Как твои дела, милая?» Та радостно закричала и подошла к автомобилю.

Дизайнер протянул ей новогодний пакет, в котором лежали ключи от новой квартиры. «Нет, нет... — удивилась Робин. — Вы с ума сошли! Боже мой». Затем Гарза отвез ее в подаренное жилье. В стильно обставленной квартире стояли, помимо прочего, двухместная кровать, большой телевизор и диван.

По рассказам Гарзы, последние десять лет Робин провела на улице. Он решил помощь ей с жильем и организовал в TikTok сбор денег. «Сегодня благодаря моим подписчикам она обрела дом», — подчеркнул дизайнер. Ролик набрал более 16 миллионов лайков и сотни тысяч восторженных комментариев.

Ранее сообщалось, что семья из Бразилии узнала в бездомном мужчине пропавшего десять лет назад родственника после того, как в соцсетях стала вирусной фотография его благотворительной стрижки. После стрижки бороды, волос и усов сотрудники магазина подарили ему три рубашки, брюки, куртку и новые ботинки.