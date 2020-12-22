Семья узнала в подстриженном бездомном пропавшего десять лет назад родственника

Семья из Бразилии узнала в бездомном мужчине пропавшего десять лет назад родственника после того, как в соцсетях стала вирусной фотография его благотворительной стрижки. Об этом сообщает издание Times Now News.

Жоау Коэльо Гимарес (João Coelho Guimarães) пропал в 2010 году. Он десять лет скитался по улицам и собирал мусор, чтобы выжить.

Бизнесмен Алессандро Лобо (Alessandro Lobo), который владеет магазином одежды для мужчин и барбершопом, недавно предложил Гимаресу еды. Бразилец отказался, но спросил, смогут ли в барбершопе подстричь его бороду.

«Тогда мы решили помочь бездомному и устроили ему день красоты», — рассказал Лобо.

После стрижки бороды, волос и усов сотрудники магазина подарили Гимаресу три рубашки, брюки, куртку и новые ботинки. Затем Лобо сфотографировал Гимареса и опубликовал его фото до и после изменений в соцсетях, чтобы призвать других предпринимателей помогать нуждающимся людям.

Пост с трансформацией мужчины стал вирусным. На первом изображении лицо Гимареса было едва видно из-за разросшихся бороды и волос. Лобо сказал, что Гимарес — очень скромный и немногословный человек, но он выглядел довольным и был благодарен за изменения в своей внешности.

Публикация привлекла внимание родственников бразильца. 17 декабря они приехали, чтобы встретиться с ним. «Они увидели фотографию и связались со мной, поскольку у него не было телефона или постоянного адреса. Сейчас Рождество, и я хотел показать, как мало требуется, чтобы изменить чью-то жизнь. Мы не представляли, что это будет иметь такие последствия», — отметил Лобо.

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