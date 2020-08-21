Незнакомцы помогли бездомному мужчине найти семью спустя 20 лет скитаний

Неравнодушные прохожие помогли бездомному мужчине найти родных, которых он не видел 20 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жительница американского города Лос-Анджелес Рэнди Эмманс-Бэйлин (Randi Emmans-Bailyn) выгуливала собаку недалеко от своего дома и увидела бездомного. Мужчина сидел на земле и в отчаянии умолял прохожих не смеяться и не издеваться над ним. Услышанное тронуло девушку, и она решила подойти к незнакомцу.

Мужчина рассказал, что его зовут Фрэнклин (Franklin) и он скитается по улицам почти 20 лет. Тогда Рэнди решила помочь бездомному вновь увидеть родных.

Девушка оказалась основательницей благотворительного фонда помощи бездомным и собрала для Фрэнклина рюкзак с едой, одеждой и другими предметами первой необходимости. После этого Рэнди со своим возлюбленным Джоном Суазо (John Suazo) приступили к поиску родных мужчины.

С помощью социальных сетей паре удалось найти телефон дяди Фрэнклина. Дозвонившись, они узнали, что родные уже несколько лет ищут мужчину и готовы принять его обратно в свой дом. Спустя несколько дней семья прилетела в Лос-Анджелес и встретилась с давно потерянным родственником.

Рэнди поделилась историей воссоединения семьи в своем Instagram-профиле. Девушка призвала всех не быть равнодушными к бездомным. «Не проходите мимо людей, живущих на улице, не игнорируйте их приветствия. Вместе мы можем доказать им, что они не одиноки», — добавила она.

Ранее сообщалось, что незнакомцы спасли двух девочек, которые упали в бурную реку после того, как под ними провалился мост. Мужчины признались, что не могли пройти мимо беды и бросились в грязную реку на помощь детям.