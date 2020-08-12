Незнакомцы спасли упавших в бурную реку девочек и попали на видео

Жители города Давао на Филиппинах спасли двух девочек, которые упали в бурную реку после того, как под ними провалился мост. Об этом сообщает сайт Live Leak.

Девочки упали в реку, когда переходили ее по бамбуковому мосту во время грозы. Мать пострадавших находилась на берегу, кричала и звала на помощь. В начале августа в этой местности прошли сильные дожди, из-за чего течение реки усилилось.

Лео Март Гайардо Баликог (Leo Mart Gallardo Balicog) снял на видео момент, когда несколько незнакомцев бросились на помощь детям. Мужчины прыгнули в грязно-коричневую воду и одну за другой вытащили девочек на берег.

«Я ехал на мотоцикле на работу и заметил, как мост разрушился. Я увидел, что к реке побежали мужчины и решил помочь им, когда понял, что они пытаются поймать двух детей, которых унесло сильным течением, — рассказал Баликог. — Они герои. Они рискнули жизнью, чтобы спасти других людей».

В Юго-Восточной Азии сейчас пик сезона муссонных дождей. По причине регулярных ливней происходят наводнения.

Ранее сообщалось, что в английской деревне Ваксхем, графство Норфолк, мать кинулась спасать тонущих в море сыновей и погибла. Ввиду погодных условий спасатели с трудом вытащили женщину на берег, ее сыновей спас случайный свидетель происшествия.