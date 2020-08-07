Мужчина спас глухого мальчика из кишащего крокодилами канала

Житель города Портмор, Ямайка, спас глухого подростка, который тонул в кишащем крокодилами канале. Об этом сообщает издание Jamaica Star.

Вечером в пятницу, 31 июля, 40-летний Джеффри Боуэн (Jeffrey Bowen) возвращался с работы, когда его остановил друг и сообщил, что заметил в канале тело человека. «Сначала я подумал, что это труп. Было темно, и я плохо видел, что происходит в воде. При свете уличного фонаря я разглядел, что в воде находится ребенок, и он жив», — сказал Боуэн.

Находившийся в воде человек пытался выбраться самостоятельно, но безуспешно. Около 15 минут мужчина пытался извлечь мальчика из воды, но тот продолжал дрейфовать. Тогда Боуэн решил, что ему придется самому прыгнуть в воду, чтобы спасти ребенка. «Я протянул ему деревянную палку, и он схватился за нее. Но ветка сломалась, и он опять начал тонуть. Я опять протянул палку. Тогда он схватился за нее крепче, и я вытянул его», — рассказал мужчина.

«Я не знаю, как все произошло. Я только помню, как я оказался в воде, которая была мне по шею. Единственный раз, когда я почувствовал страх — это когда я выбрался на берег и обернулся. У меня не было страха в воде, потому что единственной мыслью было спасти его», — сказал Боуэн.

«Когда я извлек его из воды, у него изо рта текла вода. Я положил его на бок, чтобы он не захлебнулся», — отметил ямаец. Когда испуганный мальчик поднялся на ноги, Боуэн спросил, как его зовут, и предложил отвести его домой, но ребенок ничего не ответил. Тогда его спаситель понял, что подросток глухой.

«Он повернулся и выразительно посмотрел на меня. Как родитель, я знаю, что он сигнализировал, что с ним не все в порядке», — сказал Боуэн. К этому моменту на берегах канала собрались люди, включая сотрудников сферы правопорядка. Затем появились те, кто искал ребенка. «Я только услышал, как они зовут: «Джейдан! (Jaydan)», — рассказал мужчина.

Он ничего не знает о ребенке и видел его только раз с момента инцидента. Журналисты пытались связаться с матерью мальчика, но им сказали, что она не заинтересована в общении с ними. Представитель администрации Бриджпорта Кенорд Грант (Kenord Grant) поблагодарил Боуэна за храбрость. «Это пример для остальных ямайцев», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах подросток спас друга из челюстей крокодила с помощью весла. В итоге мальчик отделался лишь испугом и тремя следами от укусов на правом колене и ягодицах.