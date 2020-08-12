Мать кинулась на помощь двум тонущим сыновьям и умерла

В английской деревне Ваксхем, графство Норфолк, мать кинулась спасать тонущих в море сыновей и умерла. Об этом сообщает региональная газета Eastern Daily Press.

9 августа Даниэль Чилверс (Danielle Chilvers) отдыхала с двумя сыновьями на побережье Ваксхема. Дети катались по волнам на надувном каноэ, перевернулись и начали тонуть. Один из отдыхающих, чье имя не уточняется, поспешил к ним и благополучно спас. Мать тоже устремилась к сыновьям на помощь, но из-за больших волн сама попала в беду.

Ввиду погодных условий спасатели с трудом подплыли к Чилверс и вытащили ее на берег. Пострадавшей провели сердечно-легочную реанимацию и отвезли в больницу, где она вскоре умерла.

Ранее сообщалось, что в валлийском городе Бармут, Великобритания, многодетный отец Джонатан Стивенс попытался спасти трех тонущих детей и погиб. Всех четырех утопающих удалось спасти и доставить в больницу, где Стивенс скончался.