Семеро школьников утонули при попытке спасти товарища

Семь китайских школьников, пытавшихся помочь упавшему в воду товарищу, утонули в реке. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти населенного пункта Мисьнь уезда Туннань организовали спасательные работы, как только получили сообщение о том, что кто-то тонет на плотине реки Фуцзян. В них приняли участие более 200 человек, однако спасти детей не удалось. В воде обнаружили тела восьми несовершеннолетних.

По имеющимся данным, все дети учились в начальной школе. Во время игры около плотины один из них оступился и упал в воду, остальные семеро пытались ему помочь, но сами тоже не смогли выбраться из реки.

Ранее четверо россиян погибли при попытке спасти тонущую девочку на реке Онон в Ононском районе Забайкальского края. Происшествие произошло во время отдыха компании родственников около села Нижний Цасучей. Во время купания в реке 15-летняя девочка попала в водоворот и начала тонуть. На помощь ей бросились взрослые, в том числе и три рыбака, которые находились неподалеку.

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