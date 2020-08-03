Отец кинулся на помощь трем тонущим детям и погиб

В валлийском городе Бармут, Великобритания, мужчина попытался спасти трех тонущих детей и погиб. Об этом сообщает издание North Wales Live.

В воскресенье, 2 августа, 36-летний Джонатан Стивенс (Jonathan Stevens), отец семи детей, отдыхал с тремя из них на пляже. Неожиданно их начало относить в открытое море отбойной волной, и мужчина кинулся им на помощь, однако тоже начал тонуть.

В итоге британца и его детей вытащила из воды береговая охрана: в операции участвовал вертолет и спасательная лодка. Всех четырех утопающих удалось спасти и доставить в больницу, где Стивенс вскоре скончался. О состоянии детей не сообщается.

Подруга жены Стивенса начала благотворительный сбор для семьи погибшего. На странице краудфандинговой кампании сказано, что Стивенс ушел из жизни героем, пытаясь спасти собственных детей.

Отбойная волна образуется в ходе отлива, когда прилившаяся вода начинает отходить обратно в море. Наиболее опасны для людей отбойные течения мелководных морей с пологим, низинным берегом, которые обрамляют песчаные косы, мели и островки.

Ранее сообщалось, что житель столицы Ямайки Кингстона лишился собственного дома, пока спасал из огня чужого двухлетнего ребенка. Пока он был занят взломом замка на воротах дома, где был ребенок, на его жилище перекинулось пламя.