Мужчина спас чужого ребенка из пожара и лишился собственного дома

Житель столицы Ямайки Кингстона лишился собственного дома, пока спасал из огня чужого ребенка. Об этом сообщает издание Jamaica Star.

В воскресенье, 26 июля, 28-летний студент Лэнс (Lance) готовил на кухне и услышал крик соседского ребенка. Он выглянул из окна и увидел дым. Тогда он побежал к дому соседей и понял, что ребенок заперт внутри.

Лэнс потратил полчаса на то, чтобы сломать висячий замок на запертых воротах и вскрыть запертую входную дверь, и спас двухлетнего ребенка.

Когда ямаец вернулся, он обнаружил, что огонь перекинулся на его дом, а также на пять примыкавших зданий. Дом, где Лэнс жил вместе с матерью, сестрой и ее шестью детьми, сгорел дотла.

В понедельник, 27 июля, журналисты приехали, чтобы взять у Лэнса интервью, но его не было на месте, так как он отправился восстанавливать важные документы, утраченные в результате пожара. Мать Лэнса Арета Брайан (Aretha Bryan) рассказала, что из сгоревшего дома не удалось спасти ничего.

По словам Брайан, в момент пожара ее не было дома. Позвонившая дочь в слезах рассказала, что дом разрушен и у них нет крыши над головой.

«Теперь мои сестры приезжают и дают мне одежду. В доме были четыре комнаты. Ничего не осталось! Ничего не удалось спасти. Мой сын учится в старшей школе. Его школьная форма, книги, сумка — все это сгорело. Это очень тяжело, но я справляюсь», — сказала Брайан.

Ранее сообщалось, что житель американского города Каламазу, штат Мичиган, поймал выброшенного из горящего здания мальчика в городе Финикс, штат Аризона. Мать мальчика погибла в огне.