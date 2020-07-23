Подросток разбился на мотоцикле и спас пять жизней

В Великобритании 14-летний подросток разбился в аварии на трассе для мотокросса и спас жизни пятерых человек. Об этом случае рассказывает издание Wales Online.

Юный игрок в регби Кори Хьюер попал в ДТП в воскресенье, 19 июля, и от полученных травм скончался через два дня. Однако врачам удалось спасти жизни пятерым нуждающимся людям, пересадив им органы погибшего подростка. В сети на платформе GoFundMe был собран сбор средств в поддержку семьи Кори, их направили команде по регби, в которой тренировался молодой человек.

Как рассказала его мать Вики, подросток был «очень счастливым мальчишкой, который любил свой регби и мотокроссинг» и погиб во время занятия спортом.

Ранее у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс после нападения акулы погиб 15-летний юноша. Подросток в этот момент занимался серфингом. Очевидцы попытались спасти ребенка, но тяжелые травмы ног юноши оказались не совместимы с жизнью.