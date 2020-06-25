Погибший в российском регионе подросток верил в свое бессмертие

В Татарстане погиб 17-летний подросток, веривший в собственное бессмертие. Об этом порталу «ВТатарстане» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, юношу нашли в начале мая неподалеку от дачных участков в Лаишевском районе республики. Рядом с телом лежало огнестрельное оружие.

Следственный комитет начал доследственную проверку, позднее по ее итогам было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Следствие продолжается.

В октябре 2019 года десятиклассника нашли под окнами его дома в Нижнем Новгороде, он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Позднее выяснилось, что еще трое детей из той же школы пытались свести счеты с жизнью.

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