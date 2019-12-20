Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой

Заместитель начальника отделения МВД России по Кемскому району Карелии покончил с собой. Об этом сообщается в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях. Позднее он направился в баню и покончил с собой.

19 декабря мужчина не вышел на службу, но никто не придал этому значение. Тело полицейского обнаружили на следующий день.

Погибшему было 34 года, у него остались жена и две дочери.

23 ноября стало известно, что на рабочем месте в Сочи покончила с собой 23-летняя лейтенант полиции Мария Клочкова, прослужив в органах внутренних дел меньше четырех месяцев. 25 ноября ее сестра Анна Клочкова сообщила, что Мария совершила суицид после изнасилования. На следующий день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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