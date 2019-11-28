Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько нашли мертвым в его доме в Краснодаре. Об этом четверг, 28 ноября, передает «Коммерсантъ-Юг».

Как отмечается, на теле Финько присутствовали следы насильственной смерти. В свою очередь «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что полицейский покончил с собой. В последнее время он страдал тяжелым заболеванием. Ему было 60 лет.

Материалы по теме Бандит-«цапок» попался на тюремных обедах с икрой и крабами Семья преступника тратила на его роскошную жизнь миллионы

Как отмечает издание, несколько лет назад Финько называли покровителем банды Цапков. В этом мужчину обвинял в том числе и его предшественник на должности начальника ОВД Павел Корниенко. В станице у него была кличка Мерседес из-за якобы подаренной бандитами машины.

В 2005 году после обращения к местным властям ректора и студентов расположенного в Кущевской Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института, просивших защитить их от «цапков», была проведена проверка, во время которой обнаружились нарушения в работе правоохранительных органов. В отношении Финько возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, однако преследование вскоре прекратилось, и он продолжил служить в МВД, переведясь в другой район.

По данным ТАСС, Финько руководил отделом милиции Кущевского района с 2001 по 2006 год, после до 2011-го возглавлял милицию Абинского района.

Банда Цапков орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru