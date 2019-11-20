Российский участковый покончил с собой у опорного пункта полиции

Тело 26-летнего участкового инспектора обнаружено в городе Электрогорск (Московская область). По предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, тело младшего лейтенанта полиции обнаружили в его автомобиле Renault около 11:00. Незадолго до этого офицер заступил на службу, получил табельное оружие и поехал к опорному пункту полиции на машине. Однако участковый не стал заходить в помещение. Его тело обнаружили в автомобиле пару часов спустя.
На данный момент основным мотивом трагедии считается ссора погибшего с подругой. В полиции он служил чуть более года, а до этого окончил областной гуманитарный институт по специальности «учитель права».
7 октября сообщалось, что полицейский покончил с собой в одном из зданий главного управления Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Его тело нашли в тире министерства, где проходили учебные стрельбы.