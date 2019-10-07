Российский полицейский покончил с собой в тире МВД

Полицейский покончил с собой в одном из зданий главного управления Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Представитель МВД добавил, что сотрудник полиции скончался в автомобиле скорой помощи. По его словам, для проведения служебной проверки, а также установления обстоятельств и причин суицида создана комиссия под руководством замглавы ведомства.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, погибшим оказался капитан полиции 32-летний Марат Абзалеев, его тело нашли в тире министерства, где проходили учебные стрельбы.

Ранее 7 октября стало известно, что с собой покончил старший судебный пристав, исполнявший обязанности начальника в подмосковном городе Домодедово. По данным Telegram-канала «112», 48-летний мужчина поссорился с женой и угрожал ее убить. Согласно одной из версий, он стрелял в нее, однако не сумел ранить. После этого пристав совершил суицид. Рядом с телом обнаружили охотничье ружье.

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