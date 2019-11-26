Началось расследование о доведении до самоубийства 23-летней следовательницы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после самоубийства 23-летней следовательницы МВД. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, изучить обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на суицид. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

«Уголовное дело было возбуждено из-за широкого общественного резонанса, вызванного суицидом девушки, а также в связи с публикациями в СМИ о ее изнасиловании. Эта информация будет проверяться, однако пока следствие не располагает объективными данными о том, что в отношении девушки было совершено преступление. Ожидается, что дело заберет центральный аппарат СКР для объективного расследования», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

23-летняя лейтенант полиции Мария Клочкова покончила с собой на рабочем месте 23 ноября, прослужив в органах внутренних дел меньше четырех месяцев. Предположительно, незадолго до самоубийства она вступила в интимную связь с коллегой. По некоторым данным, это могло быть изнасилованием. Полиция проводит проверку по данному факту.

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