В университете МВД рассказали о покончившей с собой 23-летней следовательнице

Совершившая самоубийство 23-летняя следователь из Сочи Мария Клочкова выделялась среди других курсантов. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД.

В пресс-службе сообщили, что девушка закончила вуз с красным дипломом, была неконфликтной. Руководство учебного заведения не имело к ней нареканий. Она выделялась в числе однокашников, ее фамилия была на слуху. В пресс-службе добавили, что Клочкова была «приличной, видной, спокойной и уравновешенной девушкой». Сообщение о том, что она покончила с собой, в вузе восприняли тяжело: «Это просто двойная боль», — сообщили в университете МВД.

23-летняя лейтенант полиции Мария Клочкова покончила с собой на рабочем месте 23 ноября, прослужив в органах меньше четырех месяцев. Предположительно, незадолго до самоубийства она вступила в интимную связь с коллегой. По некоторым данным, это могло быть изнасилованием. Полиция проводит проверку по данному факту.

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