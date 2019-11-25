Совершившую самоубийство 23-летнюю следовательницу из Сочи оскорбляло начальство

Cледовательницу Марию Клочкову, которая покончила с собой в Хостинском отделе полиции в Сочи, оскорбляло руководство. Об этом в понедельник, 25 ноября, со ссылкой на однокурсниц погибшей сообщает информационное агентство (ИА) «Регион онлайн».

По словам однокурсниц Клочковой, начальник «называл ее тупой». Она также рассказывала подругам, что руководитель кидал в нее флешки с обвинительным заключением. Как отмечает ИА, прежде чем совершить самоубийство, Клочкова заступила на дежурство, закрылась в кабинете и накрылась курткой.

Материалы по теме «От предсмертных записок избавляются на раз» Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?

24 ноября сообщалось, что за несколько дней до самоубийства 23-летняя следовательница Клочкова сказала матери, что больше не хочет работать в Хостинском отделе полиции в Сочи, так как проводит на работе все время и не успевает заводить друзей.

Соученица погибшей по университету рассказала, что Клочкова была очень рада, что ей удалось перевестись на работу в Сочи из родного Апшеронска. «Даже если ей не нравилась работа, если ей было тяжело, думаю, она могла бы перевестись или даже просто уволиться», — отметила она.

Клочкова покончила с собой в субботу, 23 ноября. Сообщалось, что девушка выпустилась из университета МВД в августе 2019 года и только недавно начала выходить на суточные дежурства. При этом в последнее время она стала замкнутой и проводила много времени в одиночестве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru