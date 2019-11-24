Стало известно о жалобах 23-летней следовательницы из Сочи перед самоубийством

За несколько дней до самоубийства 23-летняя следовательница Мария Клочкова заявляла матери, что больше не хочет работать в Хостинском отделе полиции в Сочи. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам женщины, дочь признавалась, что проводит на работе все время, и жаловалась, что не успевает заводить друзей.

При этом подруга девушки, которая училась вместе с ней в университете, рассказала, что Клочкова была очень рада, что ей удалось перевестись на работу в Сочи из родного Апшеронска. «Даже если ей не нравилась работа, если ей было тяжело, думаю, она могла бы перевестись или даже просто уволиться», — отметила она.

Клочкова покончила с собой в субботу, 23 ноября. Сообщалось, что девушка выпустилась из университета МВД в августе 2019 года и только недавно начала выходить на суточные дежурства. При этом в последнее время она стала замкнутой и чаще проводила время в одиночестве.

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