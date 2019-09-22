Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом

Подполковник полиции покончил с собой в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает портал «Бел.Ру».

По данным источника издания, полицейского нашли мертвым в ночь на воскресенье в частном доме в городе Строитель. В региональном главке МВД информацию о смерти сотрудника подтвердили, отметив, что по факту случившегося проводится проверка, во время которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу. В 2017 году получил благодарность по итогам шестимесячной командировки в Дагестан.

20 сентября покончили с собой двое сотрудников Росгвардии в Вологодской и Ивановской областях. Коллеги росгвардейца из Ивановской области, занимавшего должность начальника штаба, отметили, что он ходил подавленным из-за того, что пытался уйти на пенсию, «но его отговаривали и принудительно назначали на разные должности».

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