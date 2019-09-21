Самоубийством сотрудника Росгвардии занялись следственные органы

В Следственном комитете России (СКР) выясняют обстоятельства самоубийства сотрудника Росгвардии из Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Ирины Котовой.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника Росгвардии», — заявила она.

Котова отметила, что тело росгвардейца было обнаружено в Иваново на улице Фрунзе, и подчеркнула, что осмотр места происшествия уже был проведен следственными органами. Кроме того, следственные действия ведутся на месте работы погибшего. Также опрашиваются его родственники и сослуживцы.

Котова добавила, что в настоящий момент нет оснований полагать, что смерть сотрудника силового ведомства носила насильственный характер.

Ранее стало известно, что двое сотрудников Росгвардии совершили самоубийство. Инциденты произошли 20 сентября в Вологодской и Ивановской областях. Коллеги силовика из Ивановской области, который занимал должность начальника штаба, рассказали, что последние несколько дней он ходил подавленный и трижды пытался уйти на пенсию, «но его отговаривали и принудительно назначали на разные должности».

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