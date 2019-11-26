Силовые структуры
 
Последние новости
Путин поговорил с Зеленским о переданных Украине кораблях
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличными деньгами
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Полуголые официантки попали на видео и заинтересовали полицию
Возможность резкого подорожания автомобилей в России опровергли
Бывшего главу Коми госпитализировали из СИЗО
Новичок АПЛ прервал серию из трех поражений подряд
Украина приготовилась закачивать российский транзитный газ в свои хранилища
В США вспомнили аналог российского придонного ядерного «Скифа»
Новости партнеров

Информацию об изнасиловании покончившей с собой следовательницы проверят

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Клочкова

Полиция проверит информацию о том, что изнасилование 23-летней следовательницы из Сочи Марии Клочковой послужило причиной для ее самоубийства. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, и по ее результатам виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее пользовательница «ВКонтакте» Анна Клочкова опубликовала в паблике «Омбудсмен полиции» информацию о том, что следовательница из Сочи могла совершить суицид после изнасилования со стороны коллеги.

25 ноября стало известно, что Марию Клочкову оскорбляло ее начальство. По словам ее однокурсниц, начальник «называл ее тупой». Она также рассказывала подругам, что руководитель кидал в нее флешки с обвинительным заключением.

Клочкова покончила с собой в субботу, 23 ноября. Сообщалось, что девушка выпустилась из университета МВД в августе 2019 года и только недавно начала выходить на суточные дежурства. При этом в последнее время она стала замкнутой и проводила много времени в одиночестве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
Совершившую самоубийство 23-летнюю следовательницу из Сочи оскорбляло начальство
23-летняя российская следовательница покончила с собой
Другие материалы рубрики
Силовые структуры18:4825 ноября

«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»

Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
21:3225 ноября

У бывшего главы российского региона изъяли имущества на два миллиарда рублей

21:2825 ноября

Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»

19:1425 ноября

Умерла спасшая Сталина и Черчилля советская разведчица-нелегал

Силовые структуры00:0325 ноября

Криминальные узы

Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
18:1825 ноября

Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой

17:4125 ноября

Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста

17:3625 ноября

Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача

Силовые структуры00:0319 ноября

«Он чувствовал свою безнаказанность»

Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
13:1825 ноября

Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве

13:0725 ноября

Избивавший и унижавший ученицу российский репетитор-пианист получил срок

12:3625 ноября

Совершившую самоубийство 23-летнюю следовательницу из Сочи оскорбляло начальство

Россия
Названа «настоящая причина» чеченской войны
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Бывшего главу Коми госпитализировали из СИЗО
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
В России оценили слова Лукашенко о «нашей» Калининградской области
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Путин поговорил с Зеленским о переданных Украине кораблях
Все материалы
Мир
Ледяная скульптура раздавила ребенка на рождественской ярмарке
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Министр энергетики США заявил о богоизбранности Трампа
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Толпа напала на лагерь миротворцев ООН в Африке
Пошли стеной
 
В Турции захотели работать с Крымом
Все материалы
Бывший СССР
Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Зеленский пообещал заставить Россию вернуть «похищенное» имущество с кораблей
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Все материалы
Экономика
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличными деньгами
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Возможность резкого подорожания автомобилей в России опровергли
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Украина приготовилась закачивать российский транзитный газ в свои хранилища
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
У «Прогресс МС-13» нашли поломки перед запуском
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Раскрыта главная загадка жизни
Все материалы
Спорт
Новичок АПЛ прервал серию из трех поражений подряд
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
В РУСАДА увидели плюсы в санкциях WADA
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
В «Манчестер Юнайтед» обнаружился бунтовщик
Все материалы
Культура
Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец
Мистика да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Ар Келли заставил свою «секс-рабыню» сделать два аборта на дому
Владимир МединскийКак Мединский врет россиянам
Что происходит с цензурой и российским кино по словам министра и на самом деле
Умер актер из фильма «Золотой теленок»
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне сознались в отправке интимных фото
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Популярное приложение поставило под угрозу десятки миллионов пользователей
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Свахе из «Давай поженимся!» понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Первый канал вырезал шутку Светлакова
Все материалы
Ценности
Самую красивую в мире женщину заперли в стеклянном боксе
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Гостья пришла на свадьбу в длинном белом платье и была обругана
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Работница маникюрного салона разделала мясо оленя на глазах у клиенток
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Самая красивая в мире женщина выложила фото в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Сотни туристов заболели опасным вирусом во время роскошного круиза
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Boeing 747 пролетел шесть километров и установил рекорд
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
На Бали голые туристы прыгнули в бассейн на скутере и попали на видео
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Россиянина нашли мертвым в душе в Таиланде
Все материалы
Из жизни
Полуголые официантки попали на видео и заинтересовали полицию
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
«Опасная женщина» украла у соблазненных мужчин 139 тысяч долларов
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Зебра лягнула львицу и осталась жива
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Воздушная гимнастка упала с большой высоты на глазах сотен зрителей
Все материалы
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4
В России на продажу выставили мотоцикл за 13 миллионов рублей
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы
Все материалы
Дом
Россияне раскрыли смысл покупки второго жилья
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Россиянин заработал миллионы на воображаемых квартирах и попал под суд
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
В Госдуме ополчились на иностранный нейминг
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Ипотечные каникулы оказались бесполезны для россиян
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы