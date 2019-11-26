Информацию об изнасиловании покончившей с собой следовательницы проверят

Полиция проверит информацию о том, что изнасилование 23-летней следовательницы из Сочи Марии Клочковой послужило причиной для ее самоубийства. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, и по ее результатам виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее пользовательница «ВКонтакте» Анна Клочкова опубликовала в паблике «Омбудсмен полиции» информацию о том, что следовательница из Сочи могла совершить суицид после изнасилования со стороны коллеги.

25 ноября стало известно, что Марию Клочкову оскорбляло ее начальство. По словам ее однокурсниц, начальник «называл ее тупой». Она также рассказывала подругам, что руководитель кидал в нее флешки с обвинительным заключением.

Клочкова покончила с собой в субботу, 23 ноября. Сообщалось, что девушка выпустилась из университета МВД в августе 2019 года и только недавно начала выходить на суточные дежурства. При этом в последнее время она стала замкнутой и проводила много времени в одиночестве.

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