Подросток-серфингист погиб после нападения акулы

У побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс после нападения акулы погиб 15-летний юноша. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что подросток в этот момент занимался серфингом. Очевидцы попытались спасти ребенка: отпугнули акулу и вытащили пострадавшего из воды. Но тяжелые травмы ног юноши оказались не совместимы с жизнью.

По данным издания, за год в Австралии это уже пятое нападение акулы, которое заканчивается летальным исходом.

Неделю назад от зубов хищной рыбы погиб рыбак. Он успел вырваться и позвать на помощь. Мужчине наложили жгут, однако он скончался от потери крови прямо на руках у своего брата.

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