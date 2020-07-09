Укушенная акулой-людоедом морская свинья окрасила воду кровью и попала на видео

Истекающая кровью морская свинья выбросилась на берег в американском штате Массачусетс после укуса акулы-людоеда. На видео с животным обратило внимание издание Daily Star.

Лилли Паттерсон (Lilly Patterson) сняла на камеру, как морская свинья отчаянно извивалась на берегу после укуса акулы. Раненое животное застряло в морском песке и истекало кровью, из-за чего вода вокруг него окрасилась в красный цвет. В конечном счете, морской свинье удалось уплыть в океан.

Эксперт по акулам в Массачусетском отделении Управления морского рыболовства Грек Скомаль (Greg Skomal) сказал, что, судя по видео, на морскую свинью напала большая белая акула, также известная как акула-людоед. На отдельных кадрах на теле морской свиньи видна рана в форме полумесяца, которую, предположительно, оставили острые режущие зубы.

Скомаль отметил, что нападение косатки или серо-голубой акулы маловероятно, так как эти хищники не подплывают близко к берегу. Большие белые акулы охотятся на морских свиней, хотя обычно такие нападения не попадают на видео.

Большая белая акула, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что любопытная акула подплыла вплотную к серферам и заставила их в панике вернуться на берег. Хищница 20 секунд с любопытством изучала людей и стремилась приблизиться к ним, но как только спортсмены заметили ее, они в ужасе бросились к суше.

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