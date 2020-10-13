Похищенный уличным артистом ребенок нашел семью после 11 лет разлуки

В Индонезии похищенный ребенок сумел найти семью после 11 лет разлуки. Об этом сообщает AsiaOne.

Бездомный уличный артист похитил пятилетнего Эрван Вайю Анжасворо (Ervan Wahyu Anjasworo) в Джакарте, когда тот направлялся в пункт проката, чтобы сдать взятую там видеоигру. Следующие два года они странствовали по Индонезии и выступали вместе. В городе Богор артист услышал полицейские сирены и сбежал, бросив мальчика в мечети.

Семилетнего ребенка ненадолго приютил престарелый глава районного совета в Богоре, а после его смерти Эрвана усыновил один из его внуков. Спустя семь месяцев мальчика отдали в исламский интернат, где он проучился восемь лет.

В сентябре Эрван, которому исполнилось 17 лет, узнал на Google Street View рынок, на который его когда-то водила бабушка. Он рассказал об этом социальному работнику, который связался с коллегами в других регионах Индонезии и с их помощью отыскал его семью.

В 2020 году сообщалось, что в Китае похищенный у родителей 31 год назад мужчина воссоединился с семьей. Его нашли благодаря тесту ДНК.