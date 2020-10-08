32-летний мужчина пришел менять документы и узнал тайну своего происхождения

В Китае семья воссоединилась с пропавшим 31 год назад сыном. На видео их встречи обратило внимание издание Daily Mail.

В октябре 1989 года незнакомец украл годовалого мальчика по имени Шувэнь у его родителей — Лэя и Цзян. До этого похититель неделю прожил в их доме, расположенном в деревне в провинции Гуйчжоу. Преступник представился путешественником из другой провинции, вошел в доверие к паре и заплатил им за проживание, и, когда оба родителя ушли из дома, сбежал с их сыном.

Лэй и Цзян собрали многочисленных родственников и десять дней искали мальчика по всей провинции. Они обращались в полицию, но им не смогли помочь из-за недостатка информации о похитителе. Дело оставалось открытым на протяжении трех десятилетий. При этом сам похищенный рос в приемной семье и не подозревал о тайне своего происхождения.

В начале 2020 года Шувэнь пришел в полицию, чтобы поменять удостоверение личности, истекшее из-за возраста. В рамках процедуры по замене документа у него взяли кровь и сопоставили его ДНК с национальной базой. Полицейские сообщили ему, что он был похищен у биологических родителей 31 год назад, что очень удивило мужчину.

Китаец рассказал, что понятия не имел, что рос в приемной семье, так как родители относились к нему как к родному и никогда не говорили ему о его происхождении. Сейчас Шувэнь живет в городе Пичжоу за 1,9 тысячи километров от дома биологических родителей. У него есть жена и двое сыновей, он владеет рестораном.

29 сентября его биологическим родителям сообщили, что нашли их сына. Во вторник, 6 октября, он приехал на встречу с ними. Лэй и Цзян бросились на шею своему ребенку и разрыдались. «Прошел 31 год. Все это время мы ждали, мы искали. И вот, мы нашли тебя», — сквозь всхлипы сказал ему отец. Растроганный Шувэнь заявил, что будет заботиться о биологических родителях и привозить к ним жену и детей как можно чаще.

Согласно официальной статистике, в Китае каждый год похищают около 70 тысяч детей разных возрастов — от младенцев до подростков. Их отдают на усыновление в богатые семьи, насильно выдают замуж или продают в рабство.